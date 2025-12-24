I design originali dei Pokémon sono presenti nella nuova collaborazione Uniqlo per celebrare il 30° anniversario del franchise

HQ

Pokémon e il marchio giapponese Uniqlo hanno avuto numerose collaborazioni nel corso degli anni, ma una nuova linea di magliette nel 2026 ha attirato l'attenzione dei fan in massa, che cerca di celebrare il 30° compleanno dei mostri tascabili con alcuni dei design originali delle creature.

C'è una collezione per adulti e bambini sul sito Uniqlo, per lo più con gli stessi design, anche se dovrai trattenere la pancia se vuoi indossare la maglietta Mewtwo o Eeveelution. Inoltre, gli adulti sembrano avere solo colori noiosi di bianco, nero e blu grigio-azzurro. Nessuna maglietta rossa di Charizard per me, immagino.

Queste magliette dovrebbero arrivare a fine marzo del prossimo anno e probabilmente si esauriranno rapidamente, come accade con la maggior parte del merchandising Pokémon al giorno d'oggi. Poiché tecnicamente non sono edizioni limitate, non pensiamo che saranno un prodotto di grande valore per gli scalper, ma queste collaborazioni non durano per sempre.

