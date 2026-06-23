I Detective delle Pecore arriveranno su Prime Video già domani

Amazon MGM Studios ha uno dei tempi di svolta più rapidi quando si tratta di portare i suoi progetti cinematografici sulla piattaforma di streaming Prime Video, dato che di solito dobbiamo aspettare solo circa sei settimane perché ciò avvenga.

A tal fine, è stato rivelato che, dopo l'arrivo di The Sheep Detectives nelle sale all'inizio di maggio, il film guidato da Hugh Jackman arriverà ufficialmente su Prime Video già domani, 24 giugno.

Sì, dopo una corsa piuttosto mediocre al botteghino che ha visto il film incassare 126 milioni di dollari in tutto il mondo, il film farà il suo debutto in streaming questa settimana, dove incontreremo il pastore di Jackman e vedremo come il suo gregge di pecore si unirà per risolvere il suo prematuro omicidio.

Se non conoscete The Sheep Detectives, date un'occhiata al trailer del film qui sotto.