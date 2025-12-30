I dettagli dell'incidente d'auto di Anthony Joshua rivelarono: due amici e membri della sua squadra furono uccisi

HQ

Anthony Joshua è in condizioni stabili dopo l'incidente d'auto subito in Nigeria lunedì, dove due amici sono deceduti. I media locali hanno confermato i primi rapporti lunedì mattina, quando persone hanno caricato video dell'incidente sui social media, mostrando il pugile britannico di genitori nigeriani seduto stordito e senza maglietta sul retro di un'auto.

È stato confermato che Joshua era passeggero di un SUV Lexus che si è scontrato con un camion fermo, intorno alle 11 del mattino a Makun, a circa 30 miglia da Lagos. Secondo i rapporti locali, si sospettava che l'auto avesse superato il limite di velocità e avesse perso il controllo durante il sorpasso.

Sina Ghami e Latif Ayodele, due suoi amici e membri del team di addestramento, sono morti nell'incidente. In macchina ci sono altre due persone, tutti uomini adulti.

Joshua è stato aiutato a scendere dall'auto, che è stata completamente distrutta, e dopo 'diverse valutazioni cliniche' su Joshua hanno scoperto che non aveva bisogno di interventi d'emergenza, secondo i governi di Ogun e Lagos in Nigeria, tramite SkySports.

Anthony Joshua, che ha recentemente concluso un'assenza di 15 mesi dalla boxe sconfiggendo lo youtuber Jake Paul, è nato in Inghilterra, ma ha trascorso l'infanzia in Nigeria e spesso dice di essere orgoglioso delle sue origini nigeriane. Il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ha parlato con Anthony e sua madre per esprimere le sue condoglianze per la scomparsa dei suoi amici, affermando che "la vita è molto più importante della boxe."