I dieci migliori presidenti del cinema di sempre

Hollywood ama i leader forti e carismatici che ti fanno bruciare il cuore. Uomini armati che, con i loro discorsi carichi, fanno scorrere il patriottismo dentro di te come un fiume nel nord. E non sto parlando solo di JFK o Lincoln, ovviamente, ma di quei gentiluomini immaginari che si fanno avanti proprio quando il paese ne ha più bisogno. In altre parole, l'esatto opposto di molti dei leader con cui abbiamo a che fare nel mondo in questo momento. Allora perché non sognare per un po' nel mondo del cinema, dove gli uomini d'acciaio aprono la strada al paese e al regno. Con discorsi che ti fanno venire la pelle d'oca e i pugni che mettono i puntini al loro posto. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco l'elenco dei dieci migliori e più cool presidenti del cinema - secondo il sottoscritto, ovviamente.

(10) Presidente Ellis - Iron Man 3 (2013)

I presidenti Marvel sono spesso poco più che personaggi relegati sullo sfondo. Ma a Ellis, interpretato da William Sadler, viene ancora concesso un po' di tempo sotto i riflettori quando cade nelle grinfie del Mandarino. Perché ciò che lo rende davvero memorabile è che, a differenza di molti altri leader di questa lista, si comporta come probabilmente farebbe una persona normale. Inoltre, Sadler ha davvero l'aspetto giusto, sembra davvero un vero leader.

(9) Presidente Camacho - Idiocrazia (2006)

Sì, questo è il presidente del futuro: ex wrestler, pornostar ed eroe d'azione, completo di minigun e vestito con tutti i colori della bandiera americana. L'idiocrazia può essere in parti uguali ridicola e deprimente, ma Camacho è un tour de force comico, interpretato alla perfezione da Terry Crews. Chi in qualche modo riesce a dare un cuore a questo assurdo personaggio, e quasi vuoi che abbia successo.

(8) Presidente Frankenstein - Corsa alla morte 2000 (1975)

Naturalmente, dobbiamo anche includere qui l'assurdo personaggio di David Carradine. Il presidente Frankenstein, uno sciocco che non è certo un leader tradizionale ma il cui carisma è comunque innegabile. Qui si parla in modo diretto e non ci si lamenta, e come si fa a non mettersi dietro a un uomo che si diverte a investire i pedoni indossando una specie di tuta da gimp.

(7) Il presidente Jackson Evans - Il contendente (2000)

È difficile non apprezzare Jeff Bridges qui, un uomo onesto in giacca e cravatta che gioca con dignità al gioco normalmente sporco della politica. Invoca il suo Clint Eastwood interiore, di basso profilo ma con una chiara linea etica e molta spina dorsale. Non ci sono terroristi o alieni arrabbiati da combattere, ma non ce n'è bisogno. Perché con la sua voce da whisky di basso profilo e la sua posizione di principio, Evans è un raro modello. Stiamo parlando di gravitas deluxe qui.

(6) Il presidente Lindberg - Il quinto elemento (1997)

Non necessariamente un personaggio che molte persone ricordano, dato tutto il resto che occupa la tua mente quando si tratta de Il Quinto Elemento. Ma adoro quel tizio gigante che sembra aver ingoiato il motore di un aeroplano. Aiuta anche il fatto che in realtà sia abbastanza simpatico, anche se un po' confuso, e il fatto che in realtà osi fidarsi di Korben la dice lunga. Lindberg è un presidente freddamente inaspettato in un mondo pieno di acconciature folli e kitsch da space opera.

(5) Presidente Andrew Shepherd - Il presidente americano (1995)

Questo è probabilmente il momento in cui ci avvicineremo di più a qualsiasi tipo di ideale, un presidente che puzza di Sorkin fino al midollo, molto prima di The West Wing. Douglas è, ovviamente, il solito sé fantastico, interpretando il ruolo di leader mondiale malato d'amore come se fosse nato per questo. In parti uguali dramma politico e sofisticata commedia romantica, oltre al suo monologo finale è un mic-drop di prim'ordine. Shepard vince sicuramente il mio voto, con stile, cuore e retorica tagliente.

(4) Presidente Tom Beck - Impatto profondo (1998)

La fine del mondo è vicina, grazie al cielo. È solo fare le valigie e andare, giusto? No, è una buona cosa che abbiamo il presidente Tom Beck su cui appoggiarci, perché chi meglio di Morgan Freeman può proclamare che l'Armageddon è imminente. La sua voce è come una cioccolata calda con una linea di basso, calda, rilassante e amichevole. L'uomo giusto al posto giusto, che trasuda non solo credibilità ma anche gravitas.

(3) Il presidente Dave Kovic - Dave (1993)

Quale sarebbe una top list che non consenta almeno qualche imbroglio? Kovic non è veramente presidente, almeno non all'inizio. È un'affascinante controfigura che interviene quando il vero presidente ha un ictus e dimostra di essere il leader più empatico, umano e competente in circolazione. Kevin Kline è caloroso, divertente e assolutamente meraviglioso nel ruolo. Anche il miglior "vero" presidente cinematografico di sempre, ma capita che ci siano due individui che si baciano il sedere che personalmente non posso ignorare, e che mi colloco più in alto.

(2) Presidente James Marshall - Air Force One (1997)

Il tacchino volante, come lo hanno maliziosamente chiamato alcuni critici cinematografici alla prima. Parole che possono portare nella tomba, perché il presidente James Marshall non è nessuno con cui litigare. Questo è Indiana Jones con i codici nucleari, perché quando i terroristi dirottano il suo amato aereo, è Marshall a prendere il comando. È sudato e macho in quel modo perfetto e meraviglioso che solo i film degli anni '90 riescono ad essere. Inoltre, "Scendi dal mio aereo" è una delle battute più killer della storia del cinema. Come si fa a non amarlo?

(1) Presidente Thomas J. Whitmore - Giorno dell'Indipendenza (1996)

Cos'altro c'è che non va in te? Perché se non diventi un patriota purosangue e non giuri fedeltà alla bandiera americana quando Pullman pronuncia il suo discorso iconico, allora probabilmente c'è qualcosa che non va in te. Whitmore è il pacchetto perfetto. Ex pilota di caccia, uomo dai capelli arruffati, padre e ultima speranza del pianeta. Il fatto che lui stesso salti su un F/A-18 Hornet per combattere gli alieni è a dir poco pura poesia del testosterone. Tutti gli altri presidenti del cinema vivono all'ombra di Whitmore.