I dipendenti di ZeniMax rivelano i licenziamenti "disumani" di Microsoft

A seguito dei licenziamenti di massa in Microsoft, i dipendenti di ZeniMax hanno parlato dell'esperienza di lavoro all'interno dell'azienda colpita da circa 9.000 persone che hanno perso il lavoro. ZeniMax è stato uno degli studi Xbox più colpiti dai licenziamenti, con un gioco in sviluppo cancellato anche dallo studio.

Parlando con Game Developer, molti dipendenti di ZeniMax hanno fatto sentire la loro voce. "È stato uno dei giorni peggiori in cui abbia mai avuto un lavoro in tutta la mia vita", ha dichiarato Page Branson, attuale dipendente di ZeniMax. "È stato così triste vedere persone così sconvolte e confuse e non sapere se avrebbero avuto un lavoro entro la fine della giornata, o anche se i licenziamenti fossero finiti entro la fine della giornata".

"Non va bene. Non era normale. Non mi interessa quante volte lo fanno per cercare di farlo sembrare normale, non lo è. Il modo in cui lo fanno è disumano", ha dichiarato Autumn Mitchell, senior QA tester di ZeniMax.

A quanto pare, le perdite di ZeniMax includevano persone molto importanti per la continuazione e lo sviluppo dei suoi titoli chiave, ovvero The Elder Scrolls Online. Branson ha detto che coloro che sono rimasti indietro stanno cercando di raccogliere i pezzi nel miglior modo possibile, ma è chiaro che il morale è ai minimi storici. Sembra esserci una chiara disconnessione tra la leadership di Xbox e le persone che lavorano ai giochi, secondo queste dichiarazioni.