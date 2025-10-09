I dipinti di Bob Ross saranno messi all'asta per sostenere la TV pubblica

HQ

Se sei un fan di Bob Ross, The Joy of Painting, e dei suoi piccoli incidenti felici, ti aspetta una sorpresa. Abbiamo appena ricevuto la notizia che trenta dipinti originali di Bob Ross, con i suoi alberi, nuvole, montagne, laghi e piccoli incidenti felici, saranno messi all'asta per sostenere le stazioni televisive pubbliche in difficoltà dopo i tagli ai finanziamenti federali. Le aste si svolgeranno nelle principali città e online, con i proventi che aiuteranno le stazioni a continuare a trasmettere i programmi più amati. Ross, noto per la sua voce calma e l'incoraggiamento edificante, ha creato la maggior parte di queste opere durante la sua mostra in meno di mezz'ora, e ora, Joan Kowalski, presidente di Bob Ross Inc., afferma che l'asta "assicura che la sua eredità continui a sostenere il mezzo che ha portato la sua gioia e creatività nelle case americane per decenni". Cosa ne pensi?