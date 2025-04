I diplomatici si incontrano a Londra, ma sembra improbabile una svolta nella guerra in Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, un incontro diplomatico cruciale a Londra ha riunito funzionari di Stati Uniti, Europa e Ucraina per discutere una possibile risoluzione della guerra in corso della Russia in Ucraina.

Nonostante le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha avvertito che Washington potrebbe ritirarsi se non ci saranno progressi, grazie agli ultimi rapporti ora sappiamo che molti diplomatici rimangono scettici sul raggiungimento di qualsiasi svolta.

Sebbene siano in corso sforzi per forgiare una posizione comune, le speranze di una rapida risoluzione rimangono basse, con questioni critiche come lo status della Crimea e le sanzioni contro la Russia che dividono le parti. In ogni caso, resta da vedere come si evolverà la situazione.