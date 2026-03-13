I direttori di Ticketmaster si vantano di "approfittare" dei clienti nei messaggi interni

HQ

Se hai mai provato a prenotare i biglietti tramite Ticketmaster, saprai quanto possa essere orribile l'interfaccia e quanto alla fine del venditore ti ritrovi a fregare. Questo è qualcosa che Ticketmaster, o i direttori di Live Nation Entertainment, sanno (Ticketmaster si è fuso con Live Nation nel 2010). È anche qualcosa che sfruttano volentieri, pensando ai consumatori come "stupidi".

In un rapporto di Bloomberg che mostra i messaggi di due registi di Live Nation Entertainment, Ben Baker e Jeff Weinhold, vediamo che chiaramente non c'è alcun affetto per i consumatori, dato che i registi sembrano piuttosto gioiosi nel vantarsi di come stanno truffando le persone.

I messaggi interni provengono dal 2022 e dipingono un quadro piuttosto duro. I direttori della biglietteria scherzavano sul fatto che Ticketmaster "derubasse [i clienti]". Nei messaggi, Baker diceva: "Queste persone sono così stupide. Quasi mi sento in colpa a sfruttarne», aggiungendo «Li svuoto sui prezzi antichi.»

In un messaggio successivo, si vantò del prezzo del parcheggio in un locale. "50 dollari per parcheggiare sull'erba, 60 dollari per l'erba più vicina.... Rubarli fino a farli alla cieca, tesoro, è così che si fa."

In una dichiarazione, Live Nation Entertainment ha affermato che i messaggi non riflettevano i suoi valori. Baker è responsabile della biglietteria per 150 anfiteatri. Ci si aspettava che testimoniasse in un processo federale antitrust. Quella testimonianza non avvenne, poiché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti raggiunse un accordo con Live Nation.