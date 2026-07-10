I dischi fisici restano l'opzione più economica per i giochi PS5, secondo i nuovi dati

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Mentre Xbox continua a attirare i giornali con i suoi enormi licenziamenti, Sony fa lo stesso con la decisione di porre fine alla produzione di dischi a partire da gennaio 2028. A meno che questo cambiamento non comporti anche forti cali di prezzo e migliori vendite sul PlayStation Store, sembra che tutti noi pagheremo molto di più per la maggior parte dei nostri giochi nel prossimo futuro.

Nuovi dati raccolti dal media olandese Tweakers mostrano che, su 16 candidati e vincitori del GOTY del 2021 disponibili sia fisicamente che digitalmente su PlayStation, la stragrande maggioranza dei titoli era molto più economica quando acquistata su disco. Le vendite digitali del PlayStation Store potevano offrire qualche sconto, ma questi raramente eguagliavano i prezzi offerti dai rivenditori fisici. In alcuni casi, come in Death Stranding 2: On the Beach, il prezzo non è cambiato digitalmente, rendendo molto più economico acquistarlo in versione fisica.

I dati dei tweakers mostrano che nei casi estremi, si può risparmiare 50 euro su un acquisto se si acquista un gioco fisico. Il mercato dell'usato gioca un ruolo enorme qui, qualcosa che non esisterà per la generazione PS6 se Sony dovesse portare alla fine dei dischi. Se questo cambiamento dovesse avvenire, sembra che Sony dovrà fare molto per assicurarsi che vendite e prezzi fluttuino al punto che la gente non sentirà di dover pagare sempre il prezzo pieno per un titolo uscito anni fa.