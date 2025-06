I disordini di Los Angeles e il coprifuoco della polizia minacciano la Coppa del Mondo per Club e la Gold Cup questo fine settimana

HQ

Le proteste a Los Angeles contro l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) e la feroce risposta del presidente Donald Trump, che ha schierato 4.000 soldati della Guardia Nazionale e 700 marines per proteggere la città da "un nemico straniero", minacciano le celebrazioni pacifiche degli eventi sportivi che si svolgono questo fine settimana: una delle partite di apertura della Coppa del Mondo per Club FIFA (tra Paris Saint-German e Atlético de Madrid, nientemeno) e, cosa più preoccupante, la partita di apertura della Gold Cup tra Messico e Repubblica Dominicana.

La Gold Cup, che si tiene ogni due anni, è la massima competizione nazionale della CONCACAF (Nord e Centro America e Caraibi), e la prima partita si svolge al SoFi Stadium di Los Angeles. Si prevede la partecipazione di oltre 70.000 spettatori, la maggior parte dei quali messicani o dominicani, il che potrebbe aumentare la tensione nel contesto delle proteste contro i crescenti raid in parti della città con grandi popolazioni ispaniche.

Dopo una settimana di proteste, il centro di Los Angeles è sotto coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino, con arresti per chiunque infranga il coprifuoco. Colpisce anche i tifosi che si recano a Los Angeles per assistere alle partite della Coppa del Mondo per Club, con l'associazione di tifosi Football Supporters Europe (FSE) che critica l'uso della brutalità della polizia contro i manifestanti pacifici, esortando la FIFA ad agire contro gli Stati Uniti e mostrando preoccupazione per tutti i tifosi che visitano la città per le partite di calcio.