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La Federazione Italiana di Calcio sta attraversando giorni molto turbolenti. Dopo i falliti tentativi di assumere Pep Guardiola come nuovo allenatore - un incarico che lui rifiutò, come fece Carlo Ancelotti - la Federazione Calcistica Italiana (FIGC) cercò di assumere Andrea Pirlo, che allenò la Juventus tra il 2020 e il 2021 e ora lavora per il Dubai United. Sembrava una scelta ideale e un accordo già deciso (persino Fabrizio Romano ha detto che l'accordo era certo), ma poi la FIGC è tornata indietro, a causa dei suoi legami con Fonbet, una società di scommesse russa strettamente legata a Vladimir Putin, di cui Pirlo è ambasciatore globale dal 2025.

Le notizie secondo cui Pirlo sarebbe stato assunto hanno causato una reazione sociale e politica, e Pirlo ha persino affrontato la situazione quando ha saputo che l'offerta di lavoro non era più esistita, affermando sui social media che la sua collaborazione con Fonbet era semplicemente accompagnata dal lavoro a Dubai e non aveva alcun significato politico: implicare che sostiene la Russia significherebbe "attribuirmi credenze che non ho mai espresso e che non mi appartengono". disse.

A seguito di questo tentativo fallito di assumere Andrea Pirlo (offrendogli il posto senza guardare i suoi legami commerciali che già lo rendono una persona controversa in Italia, una leggenda del calcio con stretti legami con la Russia e Putin), i direttori tecnici del FIGC Paolo Maldini, nominato al suo ruolo due settimane prima, e Leonardo Araújo si dimise

E ora il presidente recentemente nominato (lo scorso giugno) della Federazione Italiana, Giovanni Malagò, deve trovare presto un nuovo nome perché l'Italia tornerà in campo a settembre e ottobre nella Nations League, e la squadra è senza allenatore da quando Gennaro Gattuso si è dimesso ad aprile, dopo non essersi qualificato per i Mondiali.