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La regione del Kashmir è sempre stata un punto di infiammazione e una vera sfida per India e Pakistan, che amministrano due aree distinte. Sebbene generalmente sia stata la parte amministrata dall'India ad esprimere più apertamente il proprio dissenso, gli eventi recenti mettono in discussione la gestione di Islamabad.

Il Comitato d'Azione Congiunta Awami (JAAC) è un gruppo sociale e sindacale locale recentemente vietato, a seguito di un appello allo sciopero il 9 giugno in segno di protesta contro la riserva di 12 seggi per i rifugiati nelle elezioni del 27 luglio all'assemblea legislativa regionale di 45 seggi. Migliaia di sostenitori sono scesi in piazza per protestare e si sono scontrati con la polizia. Secondo Reuters, almeno 20 civili sono stati uccisi tra il 6 e il 14 giugno e decine di altri sono rimasti feriti. Il capo della polizia, dal canto suo, ha riferito che quattro agenti erano stati uccisi, quasi un centinaio di agenti di polizia feriti e più di 500 persone arrestate.

Il governo ha di fatto sigillato l'area e sta imponendo restrizioni sul carburante e sull'accesso ai beni essenziali. Le stazioni di servizio sono chiuse, mentre supermercati e farmacie operano con orari limitati. Anche l'accesso a Internet e via satellite nella zona è stato interrotto. Per una popolazione povera già a rischio, il lockdown equivale a un suicidio. Senza attività economica e senza segni che il governo e i sostenitori del JAAC raggiungeranno un accordo, il caos continuerà a regnare nelle strade.