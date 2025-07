I dispositivi Nintendo Switch stanno per diventare più costosi per i canadesi

HQ

Nintendo ha annunciato un aumento dei prezzi per la famiglia di dispositivi Nintendo Switch in particolare in Canada. Il cambiamento sta arrivando per soddisfare l'adeguamento delle "condizioni di mercato", che probabilmente si riferisce ai dazi messi in atto dal presidente Trump e che hanno colpito molti in tutto il mondo.

Per quanto riguarda ciò che è esattamente interessato, secondo Newswire, ci viene detto che si tratta solo di Switch 1 sistemi, giochi e accessori, quindi quanto segue:



Nintendo Switch



Modello OLED



Nintendo Switch Lite



Accessoristica



Giochi fisici e digitali



Queste modifiche ai prezzi non influenzeranno il sistema Nintendo Switch 2 né Nintendo Switch Online abbonamenti o Amiibos, e per quanto riguarda la data in cui verrà effettuato l'adeguamento ufficiale dei prezzi, possiamo aspettarci che le specifiche vengano annunciate il 1° agosto.

Non c'è alcun riferimento al fatto che questo sia un segno di ciò che accadrà per gli altri in tutto il mondo, ma forse è una sorta di presagio... Che ne pensi?