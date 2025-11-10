I DLC di Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora hanno battuto Clair Obscur: Expedition 33 alla nomination ai Grammy

HQ

Le nomination per i Grammy 2026 sono state rivelate e, in una svolta piuttosto sorprendente degli eventi nella categoria Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, Sandfall Interactive di Clair Obscur: Expedition 33 ha perso nonostante avesse una colonna sonora immensamente lunga ed estremamente acclamata tra i fan dei videogiochi.

Il gioco a turni ha perso nella categoria tre giochi lanciati prima del periodo di ammissibilità più recente. I Grammy di quest'anno cercano di evidenziare i progetti arrivati tra il 31 agosto 2024 e il 30 agosto 2025 e, sebbene due dei DLC menzionati si inseriscano in questo cartellone, i loro giochi generali non lo fanno.

A tal fine, la categoria ha nominato Avatar: Frontiers of Pandora DLC Secrets of the Spires e Star Wars Outlaws Wild Card e Pirate's Fortune. A questo si aggiunge Helldivers II, con ciascuno di questi giochi che debutterà prima del 31 agosto 2025 (anche se solo per Star Wars Outlaws ' caso).

Gli altri due giochi sono Indiana Jones and the Great Circle e Sword of the Sea, e per quanto riguarda quando vedremo chi vincerà questo ambito trofeo, i Grammy 2026 sono previsti per l'inizio di febbraio.