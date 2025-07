I doppiatori di Baldur's Gate e Clair Obscur guideranno Dead Take

All'inizio di giugno, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto sul prossimo progetto dello sviluppatore Surgent Studios. Precedentemente noto come il creatore di Tales of Kenzera: Zau, lo studio cercherà presto di dirigersi in una nuova direzione, lasciandosi alle spalle il colorato platform d'azione per l'avvincente horror psicologico nel gioco Dead Take.

Quando il gioco è stato annunciato, è stato notato che avrebbe presentato un cast impilato e che avremmo scoperto chi sono questi individui nelle prossime settimane e mesi. Ebbene, quel momento è arrivato e ora le due stelle principali sono state confermate.

Al timone Dead Take è Baldur's Gate III e Resident Evil Village Neil Newbon e Final Fantasy XVI e Clair Obscur: Expedition 33 Ben Starr. Non ci è stato detto nulla sui ruoli che i due attori interpreteranno, ma il direttore creativo Abubakar Salim ha condiviso un po' di insight.

"Come attori di videogiochi e non solo, Neil, Ben e io ci siamo appoggiati l'uno all'altro in momenti estremamente estenuanti. In quei momenti, ci siamo scambiati alcune delle storie dell'orrore che hanno gettato le basi di questo gioco. Non solo apportano un notevole talento al progetto, ma hanno anche contribuito a creare uno spazio in cui tutti noi potevamo essere veramente crudi e onesti. Non vedo l'ora che tu veda il calibro delle loro esibizioni in Dead Take ".

HQ

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da Dead Take, il gioco segue un attore che si reca in una villa isolata di Hollywood Hills alla ricerca di un amico perduto, solo per ritrovarsi intrappolato da enigmi in stile escape room, mentre scopre segreti oscuri e contorti che accendono i riflettori sull'industria dell'intrattenimento.

Dead Take dovrebbe essere lanciato quest'anno su PC.