I draghi finalmente si dirigono verso la guerra nella House of the Dragon Stagione 3
La guerra civile Targaryen sta travolgendo Westeros nel fuoco del drago.
Ci sono volute solo due stagioni su quattro, ma la guerra civile Targaryen, ovvero la Danza dei Draghi, si sta dirigendo verso il vero conflitto tra Rhaenyra e il suo ormai invalido fratellastro, il re Aegon II. Dopo molti episodi di riflessione, con piccoli scontri che si svolgono, ora vediamo quanto questo conflitto sia diventato vasto e mortale.
Nel trailer vediamo molte scene di battaglia, alcuni duelli con la spada più intimi e, naturalmente, molti draghi che sputano fuoco ovunque. Le uniche persone che sembrano divertirsi sono Daemon e Aemond, eppure quest'ultimo finisce con un bersaglio sulla schiena, poiché Aegon II dice che ucciderà suo fratello in questa stagione.
Fratricidio, regicidio, è tutto nel meneggio per House of the Dragon Stagione 3. Il nuovo lotto di episodi uscirà il 21 giugno, quindi non dobbiamo aspettare molto prima di scoprire chi riuscirà a prevalere nella più grande guerra tra draghi mai esistita.