I draghi finalmente si dirigono verso la guerra nella House of the Dragon Stagione 3

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Ci sono volute solo due stagioni su quattro, ma la guerra civile Targaryen, ovvero la Danza dei Draghi, si sta dirigendo verso il vero conflitto tra Rhaenyra e il suo ormai invalido fratellastro, il re Aegon II. Dopo molti episodi di riflessione, con piccoli scontri che si svolgono, ora vediamo quanto questo conflitto sia diventato vasto e mortale.

Nel trailer vediamo molte scene di battaglia, alcuni duelli con la spada più intimi e, naturalmente, molti draghi che sputano fuoco ovunque. Le uniche persone che sembrano divertirsi sono Daemon e Aemond, eppure quest'ultimo finisce con un bersaglio sulla schiena, poiché Aegon II dice che ucciderà suo fratello in questa stagione.

Fratricidio, regicidio, è tutto nel meneggio per House of the Dragon Stagione 3. Il nuovo lotto di episodi uscirà il 21 giugno, quindi non dobbiamo aspettare molto prima di scoprire chi riuscirà a prevalere nella più grande guerra tra draghi mai esistita.