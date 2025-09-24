I droni che hanno interrotto l'aeroporto di Copenaghen potrebbero essere stati lanciati da navi... Ecco le tre navi oggetto di indagine

HQ

I voli all'aeroporto di Copenaghen (CPH ) sono stati bloccati per quattro ore il 22 settembre dopo che i droni sono entrati in uno spazio aereo limitato. Ora, i media danesi suggeriscono che i dispositivi potrebbero essere stati trasportati da navi e possibilmente lanciati da esse.

Questa informazione è stata inizialmente riportata dal media danese TV2 il 23 settembre 2025. Secondo TV2, tre navi sono sotto esame. Le autorità non hanno confermato alcun collegamento diretto, ma tutte le navi erano operative nella regione al momento dell'incidente.



ASTROL-1 , una nave da carico russa autorizzata, rallentò a est dell'isola di Anholt il 21 settembre e navigò a zig-zag per 12 ore prima di attraversare lo stretto del Sound.

PUSHPA , una petroliera battente bandiera del Benin sanzionata per il trasporto di petrolio russo, si trovava a 80 chilometri a sud-est di CPH quando sono apparsi i droni. In seguito fu scortato da una nave militare tedesca per quattro ore.

OSLO CARRIER 3, una nave da carico norvegese, è stata rilevata a sette chilometri a nord dell'aeroporto. La nave non è direttamente collegata alla Russia, ma ha avuto un equipaggio di lingua russa e legami commerciali con Kaliningrad.



La teoria ha attirato l'attenzione dopo che la polizia di Copenaghen ha confermato di essere a conoscenza delle navi e di essere attualmente in fase di indagine, quindi questa storia è ancora in via di sviluppo. Intanto, se volete approfondire i dettagli, potete farlo qui sotto o tramite il seguente link. Go!