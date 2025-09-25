I droni che interrompono gli aeroporti danesi potrebbero essere stati lanciati dalle navi... Ecco una nave da guerra russa sotto inchiesta

HQ

Mentre la Danimarca è in allerta per l'attività dei droni che interrompono aeroporti e siti militari, una nave da guerra russa è stata silenziosamente stazionata appena fuori dalla punta meridionale di Langeland, secondo un rapporto di Ekstra Bladet.

Tutta l'attenzione si è rapidamente rivolta alle petroliere civili, parte integrante della flotta ombra di Putin, che potrebbero fungere da punto di lancio per le operazioni dei droni. Naturalmente, puoi leggere di queste tre navi sotto indagine attraverso il seguente link.

Ma ora, utilizzando un elicottero, l'agenzia danese ha localizzato l'Aleksandr Shabalin, una nave da sbarco russa della flotta del Baltico, rimasta inattiva vicino alle acque danesi per diversi giorni. La nave aveva disattivato il suo sistema di localizzazione AIS, rendendolo invisibile ai database pubblici della nave.

Aleksandr Shabalin // Shutterstock

La nave è stata osservata a circa 12 chilometri a est di Langeland e a sud di Lolland, a breve distanza dallo spazio aereo danese ma rimanendo appena fuori dalle acque territoriali, sollevando interrogativi sul suo potenziale ruolo durante le interruzioni dei droni.

L'Aleksandr Shabalin è armato con lanciarazzi, cannoni automatici, cannoni antiaerei e può trasportare fino a 10 carri armati e 340 soldati. In precedenza è stato schierato in Siria, trasportando personale e attrezzature tra la Russia e il suo porto militare di Tartus.

Jacob Kaarsbo, ex capo analista presso il servizio di intelligence delle forze armate danesi, suggerisce che avrebbe potuto servire a diversi scopi: come posto di osservazione, deterrente o diversivo, mentre le navi civili sospettate di supportare le operazioni dei droni attiravano l'attenzione.

Dopo il sorvolo, la nave da guerra è stata vista muoversi verso nord-est, ma con il suo AIS disabilitato, la sua rotta attuale rimane sconosciuta. Le forze armate danesi sono a conoscenza della sua presenza, anche se non hanno confermato se la nave abbia avuto un ruolo negli incidenti dei droni.