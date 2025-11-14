I droni ucraini attaccano il porto di Novorossiysk sul Mar Nero

HQ

All'inizio di venerdì, i droni ucraini hanno colpito il porto di Novorossiysk sul Mar Nero, danneggiando una nave attraccata, condomini e un deposito di petrolio, hanno detto i funzionari russi. Tre membri dell'equipaggio a bordo della nave sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, mentre le squadre di emergenza locali hanno rapidamente spento gli incendi e assistito i residenti.

L'attacco ha preso di mira il principale hub di esportazione di petrolio della Russia, il terminal di Sheskharis, che gestisce le spedizioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi. I prezzi globali del petrolio sono balzati di circa il 2% a causa delle preoccupazioni sull'offerta. I frammenti dei droni hanno anche danneggiato almeno quattro condomini, rompendo le finestre ma senza causare feriti civili.

Impatto sulle infrastrutture petrolifere

Il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato che oltre 170 membri del personale e 50 attrezzature hanno risposto all'incidente durante la notte, affrontando incendi e danni strutturali. Quest'anno le infrastrutture petrolifere russe hanno dovuto affrontare ripetute interruzioni a causa di droni e attacchi di imbarcazioni senza equipaggio, che hanno colpito porti, oleodotti e raffinerie.

Secondo fonti del settore, Novorossiysk ha esportato 3,22 milioni di tonnellate di greggio a ottobre e 24,716 milioni di tonnellate nei primi dieci mesi del 2025. I funzionari hanno confermato che l'incendio al deposito di petrolio di Sheskharis è stato spento e che le strutture costiere hanno subito alcuni danni. Le autorità ucraine non hanno commentato immediatamente l'attacco.