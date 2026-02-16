Il direttore dei Dubai Tennis Championships chiede punizioni più severe per giocatori come Sabalenka e Swiatek

HQ

Subito dopo il primo WTA Masters 1.000 della stagione, il Qatar Open, in cui Karolina Muchova ha sconfitto la canadese Victoria Mboko, che comunque è entrata nella top 10 per la prima volta in carriera, il secondo Masters dell'anno, i Dubai Tennis Championships, inizia oggi con il primo gruppo di partite del turno di 32.

Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jessica Pegula e Mirra Andreeva sono le giocatrici testa di serie numero uno del torneo, che subisce diverse assenze, tra cui recenti ritiri da Mboko e Muchova, dovuti alla recente finale di Doha, ma anche le notevoli assenze della numero 1 e 2 del mondo Aryna Sabalenka (che ha anche saltato il Qatar Open) e Iga Swiatek. così come Naomi Osaka e Madison Keys.

La serie di ritiri ha portato a lamentele da parte di Salah Tahlak, Direttore del Dubai Tennis Championship, che chiederà alla WTA punizioni più severe per i tennisti che hanno saltato quegli eventi, mettendo in discussione le loro ragioni per saltare i tornei. "Le ragioni del ritiro erano un po' strane. Iga ha detto di non essere mentalmente pronta a gareggiare, mentre Sabalenka ha detto di avere alcuni infortuni lievi", ha detto Tahlak a The National sabato (tramite GulfNews). "Penso che dovrebbe esserci una punizione più severa per i giocatori, non solo multe, dovrebbero essere tolti punti di classifica."

"Ho persino chiesto al dottore, qual è la ferita? Ha detto che si tratta di un infortunio lieve, non di uno che la costringerebbe a ritirarsi dal torneo. E per Iga, chiesi: 'Non è una decisione strana?'", ha detto una delusa Tahlak, dopo aver perso le due migliori giocatrici del circuito femminile di tennis.

Il direttore dei Dubai Tennis Championships propone la detrazione dei punti invece delle multe

Sabalenka, che è rimasta sconvolta da Elena Rybakina alla finale degli Australian Open il mese scorso, non gioca dal 31 gennaio. Non dovrebbe sorprendere, dato che la bielorussa ha fatto notizia all'inizio di quest'anno quando ha detto che non le dispiaceva rischiare sanzioni, dato che intenzionalmente salterà alcuni eventi obbligatori. "Le regole sono piuttosto complicate con gli eventi obbligatori, ma sto comunque saltando un paio di gare per proteggere il mio corpo, perché ho avuto molte difficoltà la scorsa stagione", ha detto Sabalenka a gennaio.

Ma Tahlak ha detto lo scorso fine settimana che le multe economiche non serviranno a molto, e ritiene che la WTA dovrebbe detrarre punti alle giocatrici. "Molti anni fa, Serena Williams si ritirò e fu multata di 100.000 dollari. Ma cosa sono 100.000 dollari? Avrebbe suonato altrove e guadagnato 1.000.000 di dollari."

"Abbiamo una riunione imminente a Roma e voglio fare luce su questa questione. Abbiamo un rappresentante per conto del gruppo internazionale che parla per noi presso la WTA. Perché è un peccato che stiamo spendendo così tanti somme per migliorare le nostre strutture e alla fine i giocatori sono la parte principale."

I Dubai Tennis Championships, il secondo WTA Masters 1000 dell'anno, continueranno fino a sabato 21 febbraio.