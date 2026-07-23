I fan argentini stanno cancellando l'artista spagnola Rosalía per una breve svolta sui social media, alcuni chiedono boicottaggio e rimborsi

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La superstar spagnola Rosalía inizierà un nuovo tour di concerti in Argentina il 1° agosto, iniziando con quattro concerti alla Movistar Arena di Buenos Aires. Tuttavia, dopo un post che ha condiviso sui suoi social, migliaia di fan argentini stanno "cancellando" l'artista, molti cercano di ottenere un rimborso per i loro concerti e alcuni addirittura spingono per un boicottaggio totale dell'artista spagnola.

Rosalía ha ripubblicato un video della ormai popolare influencer Mia Khalifa, che ascolta La Perla, una delle canzoni più famose dell'ultimo album di Rosalía LUX. Khalifa ha sostenuto la Spagna ai Mondiali, e nel video ha pubblicato "come suona la vita ora che i perlas sono stati sconfitti", con diverse bandiere spagnole che cantano felicemente la canzone di Rosalía, con "las perlas" che si riferisce alla squadra argentina, che celebra la loro sconfitta.

Molti tifosi argentini hanno visto questo video come un derisorio e una derisione della nazionale argentina e quindi dell'intera Argentina, con migliaia di account sui social media che la criticavano, insultavano e sollecitavano il boicottaggio della cantante spagnola nell'atmosfera ancora accesa dopo la finale dei Mondiali.

Rosalía cancellò rapidamente il post, ma era già stato visto da milioni dei suoi follower: il danno era fatto, così pubblicò una scusa su Instagram. "Ho cliccato su condividi perché La Perla stava suonando e non ho nemmeno letto cosa diceva, colpa mia. Scusa", ha scritto Rosalía con la bandiera argentina sullo sfondo, aggiungendo che ha solo amore per l'Argentina.