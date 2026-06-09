I fan che hanno partecipato all'Xbox Games Showcase a Los Angeles riceveranno gratuitamente console edizioni per il 25° anniversario

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Mentre i fan a casa godono di uno showcase divertente su YouTube e Twitch, chi ha la fortuna di viaggiare a Los Angeles per vedere l'Xbox Games Showcase dal vivo beneficia di qualche extra riguardo a questo momento, riguardo ai dirigenti Xbox e alle figure chiave che si presentano sul palco in una sede fisica prima e dopo lo showcase per parlare di più su cosa sta facendo Xbox.

A tal fine, dopo la presentazione di domenica, sia la responsabile Xbox Asha Sharma che il responsabile di Xbox Game Studios Matt Booty sono apparsi per parlare dell'evento ma anche per interagire con i fan fedeli presenti. Questo è stato ripreso dall'utente X IdleSloth, ed è un momento che non vorrete perdere, poiché durante questa apparizione sul palco Sharma ha rivelato che tutti i 'fan' del pubblico avranno potuto godere di una console Xbox Series X per il 25° anniversario entro il suo lancio.

La console è uno dei pochissimi modelli in edizione speciale, con questa disponibile in verde trasparente con un controller abbinato. È pensato per rendere omaggio alla storia del marchio e potete vederne di più qui.

Annunciando questa notizia, Sharma ha dichiarato: "Cosa pensi della Xbox verde del 25° anniversario? Beh, questa è la mia prima esibizione, e so che molti di voi sono qui con noi negli ultimi 25 anni, quindi se guardate giù e avete 'fan' sul distintivo, ne riceverete uno gratis più avanti quest'anno."

Cercherai di ottenere una Xbox Series X per il 25° anniversario entro la fine dell'anno?