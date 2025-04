I fan dei dinosauri elogiano il trailer di Primitive War, un film a basso budget più terrificante di Jurassic World

I fan dei dinosauri attendono con impazienza il nuovo film di Jurassic World Rebirth che uscirà tra tre mesi, ma il film guidato da Scarlett Johansson non sarà l'unico film di quest'anno con dinosauri davvero terrificanti. Il primo trailer di Primitive War è appena uscito, e la risposta da parte dei dino-addicted è stata eccellente.

Primitive War è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Ethan Pittus, pubblicato nel 2017. Si svolge durante la guerra del Vietnam nel 1968, quando un gruppo di soldati viene inviato in una valle isolata della giungla per salvare un'altra unità... e scoprono che la valle è piena di dinosauri carnivori, tra cui uno Spinosauro che attacca gli umani dall'acqua, esattamente allo stesso modo dello Spinosauro del nuovo film di Jurassic World.

Non è l'idea più originale, sì, ed è un film a basso budget, ma a giudicare dal primo trailer, sembra che sia stato girato in molte location naturali, e i dinosauri CGI sembrano davvero solidi (almeno dalle poche inquadrature scelte per il trailer), compresi i tre Deinonychus piumati proprio alla fine.

Primitive War uscirà nel 2025, del regista australiano Luke Sparke, con un cast in cui gli attori più noti sono Tricia Helfer (Battlestar Galactica) e Jeremy Piven (Entourage).