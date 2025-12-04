I fan del Mega Drive ora possono acquistare le proprie creazioni su una cartuccia

HQ

Sospettiamo che pochi di voi passino il loro tempo libero a creare giochi per Mega Drive, quindi questa notizia probabilmente non vi riguarda davvero – ma è così interessante che pensiamo valga comunque la pena leggerla. Il sito web Homebrew-Factory.com offre la possibilità di avere i propri giochi per Game Boy e NES su cartucce, e ora hanno aggiunto un altro formato... Mega Drive.

Puoi acquistare i tuoi giochi con etichette basate sia su Genesis (il nome americano della console) sia su Mega Drive (il nome giapponese ed europeo), quindi se hai creato un gioco e vuoi tenerlo per te o magari anche venderlo ad altri, questa è ovviamente un'opportunità d'oro. Per quanto sia divertente averne una copia al computer, è naturalmente più impressionante avere una cartuccia fisica sullo scaffale.