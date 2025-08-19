I fan di Street Fighter possono vedere per la prima volta Cody Rhodes nei panni di Guile

HQ

Non c'è ancora una data di uscita confermata per il prossimo film di Street Fighter e i dettagli sulla trama rimangono scarsi. Quello che sappiamo, tuttavia, è che il comico Andrew Schulz interpreterà Dan, mentre la superstar della WWE Cody Rhodes vestirà i panni di Guile. Jason Momoa interpreterà Blanka, con Roman Reigns nei panni di Akuma. E in una scelta di casting destinata a far alzare le sopracciglia (e ridere), 50 Cent apparirà nei panni di Balrog.

La prima immagine di Cody Rhodes nei panni di Guile è emersa ieri, condivisa da Schulz dal set. Lo scatto mette in risalto qualcosa di semplice ma inconfondibile: l'iconica acconciatura piatta dei marines degli Stati Uniti.