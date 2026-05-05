I fan di Warhammer 40.000 reagiscono alla rivelazione dell'11ª Edizione

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Subito dopo che ci eravamo disconnessi per un lungo weekend venerdì, Games Workshop ha illuminato internet con la presentazione completa del cofanetto iniziale di Warhammer 40.000: 11th Edition. La guerra per l'Armageddon continua, e gli Space Marine si scontrano con orde Ork mentre lottano per il controllo del pianeta devastato dalla guerra. Questo epico scontro porta nuove miniature, un nuovo manuale di regole, un libro di lore, un mazzo missioni, un mazzo di campagna narrativa e schede di trasferimento, oltre a carte datasheet.

Ovviamente, le miniature sono il grande punto di forza della scatola, e puoi vedere cosa ottieni per ogni fazione qui sotto:

Space Marine:





Capitano



Bibliotecario



Cappellano con zaino da salto



Antichi



10x Intercessori



3x Eradicator con Heavy Bolter



5 volte Veterani Vanguard



Land Speeder



Orchi





Warboss



Bigboss



Bannernob



Painboy



Ragazzo strano



20x Boyz



10x Gretchin



Wartrakk



Big Mek Dakkarig



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Non è ancora stato rivelato il prezzo, ma se stai raccogliendo entrambi gli eserciti, sicuramente ci sarà un affare per te. Come spesso accade con queste scatole di lancio, prenderemo semplicemente miniature push-fit, così che Games Workshop potrà infilare quanta più plastica possibile nel kit. Con il fine settimana già passato, le reazioni dei fan hanno invaso internet. La maggior parte è entusiasta, ma ci sono alcune critiche qua e là, rivolte soprattutto alla metà dei Space Marine della scatola.

"Voglio dire, sono sicuramente tutti space marine che mi sembrano un po' familiari," scrisse Willypie su Reddit. Sotto quel commento, un fan ha scritto che "se questo non è un segnale che stanno finendo le idee per [Space Marine], non so cosa lo sia."

Forse non è il miglior gruppo di Space Marines per un collezionista esistente, ma la scatola Armageddon offre molte unità che aiuteranno chiunque a iniziare un esercito, proprio come queste scatole iniziali sono pensate per fare. Come qualcuno che vuole costruire una lista di Orki, sono certamente soddisfatto, ma aggiungerò la maggior parte di queste unità al mio esercito di Dark Angels già esistente, dato che alla fine non si possono mai avere troppi Intercessori.

Warhammer Community

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