I fan di Xbox sperano in un ritorno dei giochi esclusivi dopo un commento criptico del nuovo boss

HQ

Molte cose sono successe durante il periodo di Phil Spencer come capo di Xbox (ha terminato il suo ultimo giorno di lavoro venerdì), alcune cose apprezzate dai fan e altre critiche. Nella prima categoria troviamo il lancio di Game Pass, tutti i rinforzi di Xbox Game Studios e investimenti hardware davvero potenti come Xbox One X e Xbox Series X.

Tra le iniziative più controverse ci sono la decisione di abbandonare le esclusive per rendere tutti i giochi multi-formato. I giochi Microsoft hanno venduto molto bene, soprattutto su PlayStation 5, ma molti ritengono che questo sminuisca significativamente il motivo per cui si acquista una console Xbox. Per questo motivo, una dichiarazione della successora di Spencer, Asha Sharma, ha ricevuto molta attenzione.

Durante il fine settimana, ha interagito con diversi fan online, uno dei quali ha scritto che Xbox senza giochi esclusivi manca di identità e che le esclusive sono quindi molto importanti. Il suo commento su questo fu: "Ti sento."

Probabilmente non dovremmo dare troppo peso a questo, ma come si può vedere nella sezione commenti, le persone sono generalmente entusiaste della risposta e credono e sperano che possa significare almeno un ritorno parziale alle esclusive.

Cosa pensi intendesse con queste due parole?