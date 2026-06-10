I fan hanno scoperto che Inde Navarrette di Obsession era una streamer

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Molti fan si riversano nei cinema per vedere Obsession, con il film horror che ha registrato ottime vendite di biglietti nonostante il budget di produzione piuttosto basso. Si dice che il film sia costato 1 milione di dollari, forse anche meno, e finora ha superato i 229 milioni nelle sale, rendendolo uno dei film di maggior successo di tutti i tempi in termini di ricavi commerciali.

In parte questo è merito della performance sensazionale dell'attrice Inde Navarrette, che interpreta la fidanzata ossessiva nel film. Questo ruolo ha fatto diventare Navarrette una specie di fenomeno globale, e questa fama ha anche spinto i fan a cercare in ogni angolo di internet altri contenuti della star.

A tal fine, i fan hanno scoperto che Navarrette era una streamer prima di diventare una sensazione hollywoodiana. Secondo Dexerto, è stato scoperto che in passato ascoltava Call of Duty, The Last of Us, Outlast e altro ancora. Non è stata live da molto tempo, ma i fan ora chiedono a forza che Navarrette rilanci la sua carriera da streamer e trascorra di nuovo del tempo con la community, sia tramite i suoi account Twitch che YouTube.

Guarderesti Navarrette se tornasse a fare streaming?