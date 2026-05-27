I fan non aspetteranno 7 anni per un nuovo gioco di Kingdom Come: Deliverance

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I fan hanno aspettato 7 anni tra il lancio del primo Kingdom Come: Deliverance e il sequel uscito lo scorso anno. Anche se l'attesa è valsa la pena per molti, non tutti sono contenti di aspettare altri 7 anni. Fortunatamente, lo sviluppatore Warhorse Studios ha detto che l'attesa non sarà così lunga per la nostra prossima avventura bohémien.

Parlando in una community stream su YouTube (tramite MP1st), il direttore delle comunicazioni di Warhorse, Sir Tobi, ha detto che le persone "non devono aspettare sette anni per un altro Kingdom Come." Ha anche detto che "se tutto va bene, arriverà nel prossimo anno fiscale."

Ciò è stato confermato anche dal proprietario di Warhorse, Embracer, che vuole che la prossima avventura Kingdom Come venga pubblicata tra il 1° aprile 2027 e il 31 marzo 2028. Questo significa che potremmo avere presto la conferma di quale sia questo progetto. Attualmente non si sa se Warhorse andrà direttamente a Kingdom Come: Deliverance III o se ci offrirà uno spin-off ambientato nello stesso mondo. Considerando che Warhorse ha impiegato così tanto tempo a consegnare un sequel completo, immaginiamo che potremmo avere uno spin-off, ma non lo sapremo con certezza finché qualcosa non sarà ufficialmente confermato.

Il Signore degli Anelli RPG Warhorse sta lavorando è stato menzionato durante lo streaming della community, ma non abbiamo una finestra di uscita per quel gioco. Invece, abbiamo avuto il nome della persona che ha guidato lo sviluppo, ovvero Viktor Bocan, direttore del design in Kingdom Come Deliverance II. Quello che sappiamo con certezza è che Warhorse è sicuramente impegnato e, si spera, sta cercando di ridurre i tempi di attesa per i suoi straordinari RPG.