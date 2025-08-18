I fan pensano di aver scoperto le prossime montagne russe dell'Europa-Park in un videogioco

HQ

L'Europa-Park di Rust, in Germania, il più grande parco a tema d'Europa dopo Disney, festeggia 50 anni in questa stagione 2025 e il parco lo ha celebrato con una nuova giostra... oltre a un film d'animazione, in uscita nelle sale, e persino un videogioco. Tutti e tre, compresa la nuova giostra, sono basati su "Grand Prix of Europe", il film sulle mascotte dei parchi, i topi Ed ed Edda, che si svolge in un Gran Premio di corsa, già nei cinema in Germania.

Il videogioco, Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions, un gioco di corse arcade rivolto ai bambini, è uscito a fine luglio, ma è stato solo di recente che è stato trovato un curioso piccolo easter-egg... e uno che stuzzica grandi cose per il parco. Gli appassionati di parchi a tema stanno scoprendo che gli annunci fittizi nel gioco annunciano "Euro-Mir, Project 2028" e la maggior parte presume che il 2028 sia la data prevista per l'apertura delle nuove montagne russe nel parco.

Come sa chiunque sia stato nel parco a tema tedesco, Euro Mir è una giostra esistente, un ottovolante rotante ambientato nell'area russa del parco, inaugurato nel 1997 e incentrato sulla corsa allo spazio. I motociclisti salgono nel buio, ascoltando un po' di musica techno, in auto che girano che, a dire il vero, non girano molto. È un modello di giostra popolare di Mack Riders, anch'esso proprietario del parco, ma probabilmente ci sono esempi molto migliori del modello di spinning coaster in altri parchi rispetto all'Euro Mir, che è una delle giostre meno popolari del parco.

Fortunatamente, la giostra si trasformerà. All'inizio di quest'anno, il co-direttore del parco Michael Mack ha confermato che il prossimo grande investimento nel parco sarà una riprogettazione dell'Euro Mir, incluso un nuovo layout, il che significa sostanzialmente che diventerà una nuova giostra.

E ora, dopo aver notato l'"easter egg" del videogioco che punta al 2028, i fan stanno speculando se si trasformerà in un "spinning coaster estremo", un modello recentemente introdotto da Mack Rides a Plopsaland Belgium con "The Ride to Happiness", che molti considerano una delle migliori montagne russe del mondo...

