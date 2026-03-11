I fan realizzano ciò che Sega non ha mai fatto: due levette analogiche per Dreamcast

HQ

Di certo non è stato questo il fattore a condannare il Dreamcast, ma avere un solo stick analogico è sembrato un po' limitante e non particolarmente progressista in un periodo in cui Sony aveva già rilasciato il DualShock per PlayStation. Ora i fan hanno preso in mano la situazione e, tramite The Dreamcast Junkyard, è stata presentata una mod che aggiunge una seconda levetta analogica completamente funzionante.

La mod si chiama Dream Color Plus ed è basata su un PCB nuovo di zecca progettato da Angelo Pontes (un nome importante nella community Dreamcast), completo di un guscio stampato in 3D per il controller con un'apertura per la levetta analogica numero due. Anche installare questo è semplice e non richiede effettivamente saldatura. Il motivo è che Dreamcast supporta effettivamente due controller, anche se il dispositivo stesso non aveva questa funzione. Grazie a questo, ad esempio, i twin stick shooter possono essere giocati con doppie levette analogiche.

La stessa modifica rende anche il dispositivo wireless, aggiunge il supporto per lo schermo a colori VMU e la funzione di vibrazione, e puoi vedere com'è il controller nel post di Bluesky qui sotto.