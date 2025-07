I fan scoprono quattro classici per Nintendo 64 che potrebbero essere diretti su Switch Online

HQ

Un trailer di Switch Online ha ricevuto un sacco di attenzione lo scorso fine settimana. Diversi utenti sui social media e sui forum hanno notato che a 40 secondi dall'inizio del video, appaiono un mucchio di cover del Nintendo 64 pesantemente sfocate mentre vengono mostrate le funzionalità di emulazione CRT.

Ma a quanto pare il mascheramento non era così buono come Nintendo avrebbe potuto pensare, perché ora le persone sono riuscite a capire che i classici per Nintendo 64 Donkey Kong 64, Forsaken 64, Glover e Super Smash Bros sono tutti presenti. E in realtà non sembra che sia completamente tirato fuori dal nulla, poiché i grandi dettagli colorati nelle copertine dei giochi hanno corrispondenti dettagli colorati sbavati sull'immagine sfocata.

Questo non significa necessariamente che i giochi si stiano dirigendo verso Switch Online, ma la probabilità è stata comunque leggermente aumentata. Teniamo le dita incrociate, perché questi sono grandi titoli.