L'anno scorso, Metacritic ha visto un cambiamento in cima alle sue classifiche di tutti i tempi, quando Clair Obscur: Expedition 33 è arrivato e ha generato un User Score di 9,6, una cifra sorprendente che ha portato il gioco a diventare il gioco con la migliore valutazione mai assegnata dagli utenti sulla piattaforma. È davanti a Metal Gear Solid 3: Subsistence e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, entrambi a 9,3, due progetti incredibili pari al rating con Silent Hill 2, Heroes of Might and Magic III, Metal Gear Solid e The Witcher 3: Wild Hunt di Blood and Wine. Ma c'è un cavallo oscuro nel paddock...

Questi progetti fantastici meritano il punteggio epico di 9,3, ma Disney Cory in the House su Nintendo DS... Il gioco poco conosciuto è attualmente valutato a 9,3 dagli utenti su Metacritic, e il motivo è che una recente ondata di crescita ha portato i fan a cercare di riportare il gioco ai vertici e farlo diventare il gioco più visto di sempre sulla piattaforma. Questa ondata è avvenuta di recente, con molti fan che l'hanno approfittata per riparlare del gioco, senza chiarire il motivo del ritorno dell'interesse per il potenziamento dopo la campagna iniziale dei primi anni 2010.

Con un po' di spinta in più, potrebbe presto raggiungere 9,4 e diventare il secondo gioco più valutato su Metacritic dagli utenti, ma per quanto riguarda se spodeserà Clair Obscur è improbabile, dato che anche durante i momenti più intensi di questa campagna assurda, quando iniziò originariamente con gli utenti 4chan nel 2013, Dexerto osserva che è riuscita a raggiungere solo un punteggio di 9,5.

Ti unirai alla lotta e aiuterai Cory a salire in cima alle classifiche?