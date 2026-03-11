I fancast erano veri: Katherine Hahn interpreterà Madre Gothel nel film live-action Tangled

Katherine Hahn ha ufficialmente confermato che interpreterà il ruolo di Madre Gothel nel remake live-action Tangled della Disney. L'attrice è stata da tempo fancast nel ruolo della matrigna cattiva del successo animato, fin da quando il remake è stato annunciato per la prima volta.

Ora, Disney ha pubblicato un nuovo video sui social media, confermando il coinvolgimento di Hahn. Il video è girato dalla stessa Hahn, che indossa una maglietta con Mother Gothel appesa ovunque, insieme alla parola "Mother". Hahn si unisce ai co-protagonisti Teagan Croft e Milo Manheim, che interpreteranno rispettivamente Rapunzel e Flynn Rider.

Offrendoci una nuova interpretazione del classico racconto di Raperonzola, Tangled è stato un successo sicuro quando è uscito nel 2011. Al momento dell'uscita ha incassato quasi 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, e sicuramente Disney si aspetta un flusso di liquidità simile quando uscirà la versione live-action. Non abbiamo ancora una data di uscita per il film live-action Tangled, ma con il cast che si sta formando, speriamo di avere presto più informazioni.