I fantasmi infestano Hawkins in Stranger Things: Tales from '85 Stagione 2

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Sono passati solo pochi mesi dal debutto iniziale di Stranger Things: Tales from '85, ma la serie animata sta già tornando per altri film. Questa volta, Hawkins affronta una minaccia più grande che mai, poiché mostri spettrali arrivano dall'Upside Down. Cose che non possono nemmeno essere sconfitte dai poteri di Eleven.

Un fiore strano dà il via alle nostre avventure nella seconda stagione Stranger Things: Tales from '85. Sembra che conferisca alle creature del Sottosopra abilità spettrali. Possono volare attraverso i muri e sono immuni a molti attacchi, inclusa la telecinesi di Eleven. Almeno, così è per la maggior parte del trailer.

Non è proprio uno spoiler dire che alla fine del trailer la banda sta picchiando quelli che sembrano demogorgoni superpotenti con mazze da golf, mazze e altre armi che trovano aggirate in casa. Sembra che siamo pronti per un'altra avventura prequel ricca d'azione, una che stranamente non viene menzionata nella serie principale.

Stranger Things: Tales from '85 torna per la Stagione 2 il 17 settembre.