I film che mi hanno quasi spaventato a morte

L'horror è qualcosa che amo con tutto il cuore e che ho sempre fatto. Anche se ero un po' un acaro non lavato, c'erano poche cose che apprezzavo di più di quando il mio vecchio leggeva storie di fantasmi o raccontava le sue storie della sua infanzia nelle zone rurali dello Småland. Che ovviamente ha condito con un sacco di falsità soprannaturali. Tutto, dalle soffitte infestate ai parenti che erano stati murati vivi. Naturalmente, sua madre era tutt'altro che felice di questo, ma col tempo arrivò ad accettarlo per quello che era.

Ma anche se all'apparenza ero abbastanza preparato, o meglio abituato ad essere terrorizzato, ci sono sempre stati film, anche in giovane età, che mi hanno trasformato in una patetica pallina sul divano, con la coperta tirata addosso come barriera protettiva di calda sicurezza. Quindi quale momento migliore per riflettere su queste orribili creazioni se non ora, quando Halloween e l'oscurità dell'autunno incombono. L'orrore può essere consumato tutto l'anno, ma accoccolarsi sul divano con il vento che fischia e la pioggia che sferza contro le finestre è qualcosa di speciale.

Detto questo, voglio sottolineare che questa non è affatto una lista dei film horror più spaventosi o migliori della storia. Naturalmente, abbiamo trattato questo argomento diverse volte qui a Gamereactor. Sia come articoli che come top list. No, si tratta semplicemente di un mucchio di mulinelli che per vari motivi sono riusciti a scuotermi e a strisciarmi sotto la pelle - indipendentemente dalle loro altre possibili qualità o genere - e mi hanno dato una buona dose di veri brividi.

"Ehi guuuuys"

I Goonies

Forse la scelta apparentemente più notevole e strana di questa lista. Che in tutta ragionevolezza dovrebbe (e includerà) principalmente i film horror. Ma il fatto è che quando ho visto I Goonies per la prima volta a cinque anni, ero assolutamente terrorizzato da beh, si potrebbe immaginare, Sloth. La sua introduzione nel film lo si intravede nell'ombra, rinchiuso e ruggente nel seminterrato del vecchio ristorante. Era semplicemente troppo per la piccola vecchia me e sono scappata dalla TV piangendo.

Come tutti sappiamo, Lotney Fratelli, il suo vero nome, ha un cuore d'oro. L'orsetto di peluche più dolce e di grandi dimensioni del mondo, che ha avuto la sfortuna di essere lasciato cadere a terra una o due volte di troppo da Mama Fratelli. Perché la mia reazione sia stata così forte nei suoi confronti onestamente non lo so. I miei genitori mi hanno permesso di guardare una strana quantità di film destinati a occhi molto più adulti da bambino, e noleggiare videocassette insieme a un Esselte Moviebox il venerdì sera era una tradizione.

Anche il trauma è rimasto. Qualcosa che ha fatto sì che ci siano voluti molti, lunghi anni prima che dessi un'altra possibilità a I Goonies e quindi riscoprissi anche il mio amore per il film. Il che, naturalmente, è vero ancora oggi. Per fortuna, io e Sloth ora siamo migliori amici e lui non mi spaventa minimamente.

"Benvenuti in prima serata biaaatch"

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors

Ecco un altro interessante trauma infantile che è stato probabilmente anche il primo vero film horror che ho provato a guardare. Il cortile della scuola elementare nei felici anni '80 e nei primi (e un po' più bui) anni '90 era, come sapete, un luogo in cui si trattava solo di vantarsi degli orrori che si erano visti in video. Texas Chainsaw Massacre è stato ovviamente menzionato, così come tutti i tipi di altri orrori che il più delle volte erano in realtà solo pura finzione. Ricorda, non avevamo Internet e nemmeno l'accesso alle riviste di cinema. La nostra comprensione del mondo del cinema raramente si estendeva oltre ciò che vedevamo sugli scaffali dell'edicola locale. Una gamma di film ridicolmente limitata per gli standard moderni, ma quello che all'epoca pensavamo fosse una biblioteca inesauribile.

Così, quando un compagno di classe ci ha raccontato di come suo fratello molto più grande fosse riuscito a fare una copia del "film più spaventoso del mondo", eravamo ovviamente estremamente curiosi. In parte perché l'intero concetto dei film registrati sembrava ancora magico, ma anche perché la descrizione di un assassino con coltelli in mano sembrava un po' troppo bella per essere vera. Così, dopo la scuola, io e i miei amici siamo tornati a casa con questo amico per vedere questo film proibito, pieno di sangue e violenza. In altre parole, tutto ciò che noi giovani duri affermavamo di amare.

Non c'era nessun altro in casa, quindi non è stato un problema occupare la stanza del fratello maggiore, completa del suo piccolo televisore da 14 pollici e di un videoregistratore collegato. Questo è tutto ciò che abbiamo ottenuto, comunque. Perché dopo l'inizio di A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, non ci sono voluti molti secondi prima che tutti noi, altrimenti così presuntuosi, iniziassimo a contorcerci sul divano e a sudare freddo. Dire che eravamo completamente terrorizzati dai primi minuti del film è un eufemismo. Il che ha anche portato a incubi ricorrenti. Il film è stato chiuso in fretta e furia e nessuno di noi ha mai più parlato dell'incidente.

Abbracciandosi nella fossa di fango

Trascinami all'inferno

Nel bene e nel male, non è così facile spaventarsi in età adulta come lo era quando si era un po' tizi. Se non altro, reagisci sicuramente a cose completamente diverse. Ma Drag Me To Hell è stata un'esperienza molto speciale, piena di sorprese a buon mercato e costruita come una casa stregata in un luna park. Molto semplicemente, una serie di follie che ti bombardano incessantemente e non ti concedono mai una vera tregua. Quella è stata l'esperienza di vedere Drag Me To Hell in un teatro buio come la pece in Irlanda.

Era come tutti gli altri venerdì sera dopo il lavoro. Avevamo i nostri abbonamenti mensili Cineworld. Scandalosamente economico, appena 100 euro per un anno intero all'epoca e ti permetteva di andare al cinema tutte le volte che volevi con l'ingresso a tutte le proiezioni, tutti i giorni della settimana. Probabilmente non capirò mai come ha funzionato questo concetto dal punto di vista finanziario. Ma comunque, ci siamo ritrovati lì a teatro e nessuno di noi aveva davvero idea di cosa fosse Drag Me To Hell. I trailer su YouTube non erano davvero una cosa all'epoca.

Quella che seguì fu una delle esperienze cinematografiche più memorabili di sempre. Perché anche se il teatro non era pieno nemmeno per un quarto, le file di sedie tremavano per la violenza con cui le persone (noi compresi) saltavano e sobbalzavano a intervalli regolari. La gente urlava per la paura e il tuo battito cardiaco era decisamente inutilmente alto. Una serata assolutamente fantastica e terribilmente meravigliosa, e di gran lunga il film che più di ogni altro mi ha fatto sentire come se avessi di nuovo sei anni, camminando in una casa infestata da fantasmi a Liseberg. Terrorizzato ma felice.

Penso che ora siamo soli... o?

Lago Mungo

Per vari motivi, ero in ritardo alla festa quando si è trattato di Mungo Lake. Un brutale gioiello indie di "down undah" che per diversi anni è stato piuttosto difficile da reperire, fino a quando alcuni distributori nel Regno Unito hanno avuto il buon gusto di rilasciarlo in blu-ray. Avevo superato i 30 anni quando ho visto il lago Mungo per la prima volta, e anche se avevo già sentito alcune cose ero estremamente titubante. Il found footage non è un genere che mi piace molto e anche se Blair Witch era spaventoso all'epoca in cui è stato realizzato, il mercato è stato inondato di spazzatura a buon mercato dopo il successo di Paranormal Activity.

Ma Mungo Lake ha sfidato le probabilità ed è stata di gran lunga una delle esperienze cinematografiche più spaventose che ho goduto in molti anni. Onestamente, il film è più un documentario che un puro found footage e la tragica storia dell'incidente di annegamento della diciassettenne Alice, così come le successive scoperte fatte da suo fratello. Sì, ti entrano sotto la pelle come nient'altro. Per non parlare di tutti i dettagli che si possono trovare in seguito, se avete il coraggio di vedere il lago Mungo una seconda volta. Una storia tranquilla e di basso profilo che non comporta rumori improvvisi o sorprese scioccanti ad eccezione di UNA scena, che la maggior parte di voi che ha visto il film ricorderà.

No, Mungo Lake è molto più di un semplice thriller sul soprannaturale. È una storia molto umana su domande senza risposta, sull'affrontare una morte improvvisa e sul vuoto lasciato dopo la perdita di un caro amico o di un familiare. Mungo Lake mi ha scosso nel profondo e oserei dire che nessun altro film nella mia vita adulta mi ha toccato in modo così profondo ma scomodo.

Il demone dell'inferno.

L'entità

L'Entità. Una storia basata sulla storia vera di una madre single di Los Angeles e della creatura violenta e invisibile che la perseguita, la tormenta e la violenta nella sua casa.

Provocatorio, stimolante e profondamente inquietante. Sì, The Entity è un mix di tutto, ma soprattutto è davvero spaventoso. Tanto che quando ho visto il film per la prima volta da adulto, ho avuto difficoltà a leggere l'intera storia. E no, non a causa dell'argomento, anche se lo stupro in sé è già abbastanza spaventoso. In primo luogo, è Barbara Hershey nei panni di Carla Moran, la vulnerabile mamma single, la cui performance vende davvero il concetto.

Il fantasma invisibile e la sua pura malevolenza, così come le scene sorprendentemente violente e il male che permea l'intero film. Rende l'esperienza non solo unica, ma anche profondamente spiacevole e inquietante. Naturalmente, è anche possibile analizzare gran parte di ciò che accade nel film, tracciando parallelismi con tutto, dalla violenza domestica alla malattia mentale. Ma alla fine della giornata, è un thriller di grande efficacia di cui scandalosamente poche persone sembrano parlare, e che ha ancora la capacità non solo di scioccare ma anche di sconvolgere e far venire i brividi lungo la schiena.

Quali film ti hanno spaventato nel corso degli anni, dall'infanzia all'età adulta?