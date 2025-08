I film più divertenti di Adam Sandler

HQ

(5) Pixel

Uno dei film più odiati di Sandler (a cui è stata assegnata una valutazione media di 17 su 100 dai siti cinematografici del mondo) è anche uno di quelli che ha resistito meglio, nel corso degli anni. Pixels è, per molti versi, il gioco spensierato perfetto per noi nerd dei videogiochi in quanto riesce a combinare l'umorismo scubidiiiduuu alla Sandler con una rappresentazione abbastanza accurata dei nostri classici arcade più amati.

(4) Fare clic su

Non ci sono davvero molti film di Adam Sandler che riescono a suscitare risate ripetute e persino a spremere una piccola lacrima con la coda dell'occhio, prima che scorrano i titoli di coda. Il clic è uno di questi, o forse l'unico. La prima ora è divertente, la seconda è sottile e un po' triste.

Annuncio pubblicitario:

(3) Big Daddy

La commedia su come il 22enne Sonny, che si rifiuta di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e si rifiuta di crescere, finisce con un figlio adottivo di quattro anni non è solo molto divertente con molte battute classiche di Sandler, ma è anche sentita e accogliente.

(2) Felice Gilmore

Non solo l'iconica commedia sul golf intrisa di slapstick smielato è infinitamente divertente e divertente a crepapelle (Shooter che mangia feci a colazione è uno dei preferiti), ma lo è doppiamente ora che abbiamo visto l'orrendo sequel che, nonostante avesse un budget dieci volte superiore, non è riuscito a suscitare nemmeno un mini-sorriso.

Annuncio pubblicitario:

IL PIÙ DIVERTENTE DI SANDLER:

(1) Billy Madison

C'è così tanto materiale di sketch, adolescenziale, avanzato dal Saturday Night Live in questa commedia di fiamme immortali che durerà per sempre e non c'è nessuna commedia di Sandman di cui rido sempre tanto quanto questa. "Se fare pipì nei pantaloni è figo, considerami Miles Davis".