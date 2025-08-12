I film più divertenti di Eddie Murphy

HQ

(5) 48 ore

Non ci sono molti film degli anni '80 che amo tanto quanto la meravigliosa commedia d'azione di Walter Hill in cui Murphy interpreta il falsario Reggie Hammond recentemente rilasciato per risolvere un caso complicato. Adoro la ferocia con cui Nolte interpreta il suo ruolo e il fatto che Murphy interpreti l'elegante ladro gentiluomo. Reggie: "Jack... Raccontami una storia." Jack: "Vaffanculo!" Reggie: "Oh, è uno dei miei preferiti."

(4) Il bambino d'oro

Mi sono sempre fatto una bella risata alla scena in cui il personaggio di Murphy, Chandler Jarrell, chiede al vecchio monaco cinese di guidarlo a Chinatown per trovare il bambino d'oro (I want the Knife) e inizia a graffiare l'antica ruota della preghiera con il DJ. Ho anche sempre riso delle scene in Nepal in cui Jarrell ha freddo e vuole tornare a casa, e contratta per l'amuleto blu con il senzatetto che non parla inglese; "Mi stai spezzando il cuore, colpo di culo!". "Ti remerò il culo!? "

(3) Poliziotto di Beverly Hills

Tutto, dalla banana nel tubo di scappamento alle piccole battute veloci di Murphy che portano i suoi fantasiosi colleghi di Los Angeles alla follia assoluta, è ancora una commedia brillante e, dato che sono passati ben 41 (!) anni da quando è stato rilasciato per la prima volta, questo meraviglioso film deve essere classificato in ogni modo immaginabile come "per sempre divertente".

(2) Il professore pazzo

Tutte le scene in cui il professor Sherman Klump è mega grasso e cupo sono per lo più... Cupo e quindi non molto più divertente di un caso di fungo ai piedi, ma quando Murphy si mette su secchi di trucco per interpretare quattro membri della famiglia su sei intorno allo stesso tavolo da pranzo, allora è piuttosto divertente da maialino. Quando la nonna sta per mollare suo figlio e inizia a minacciare Cleetus a tavola, urlo sempre dalle risate.

IL PIÙ DIVERTENTE DI MURPHY:

(1) Venire in America

Ci sono così tante scene davvero divertenti in questo classico immortale, ma le mie preferite sono probabilmente ancora le scene del parrucchiere dove Murphy, come al solito, interpreta diversi ruoli (contemporaneamente) o quando il saluto mattutino di Akeem dal balcone di Harlem viene accolto con sgradevolezza e lui risponde urlando con una faccia felice; "Sì! Sì! Vaffanculo anche a te!"