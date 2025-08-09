I film più divertenti di Jim Carrey

HQ

(5) L'uomo del cavo

Ricordo molto chiaramente quanto fossi incredibilmente deluso dalla strana fusione di thriller e commedia di Ben Stiller dopo che ero uscito dal cinema (1996). Odiavo The Cable Guy, allora. In gran parte perché volevo vedere Jim Carrey fare la stessa cosa stravagante e stravagante che aveva appena fatto in Ace Ventura, e nel frattempo mi aspettavo un diverso tipo di film con un diverso tipo di umorismo rispetto a quello offerto da Stiller. Oggi lo so meglio. Cable Guy ha un incredibile successo nel modo in cui Stiller mescola la parodia dello stalker con temi più oscuri e la stravagante commedia degli errori con un Carrey luccicante, che suscita deliziose risate ogni volta.

(4) Sì Uomo

Siamo tutti arrivati a quella fase in cui diciamo no a tutto. Amici, familiari e conoscenti vogliono portarti a ogni evento immaginabile. Il tuo lavoro ti invita a tutto, dal teatro ai concerti e ai fine settimana di team building con soggiorni in hotel e tutto il resto, mentre tu puoi fare solo una cosa in cambio. Dì di no, resta a casa. Quando questo diventa realtà per il banchiere Carl, altrimenti molto simpatico, Carrey ha gettato le basi per una delle commedie più divertenti di tutti i tempi. Perché Carl cambia traccia. Costringendosi a dire di sì a tutto. Sì, sì, sì, sì. Carrey recita qui, e mentre attenua la burberità di Ace Ventura e il suo personaggio più stridulo del SNL, è sufficientemente gommoso e imprevedibilmente animato nel suo linguaggio del corpo per suscitare molte risate prolungate.

(3) La maschera

Quando Carrey ruggisce "Hooooooold on to your lugnuts, it's tiiiiime for an overhaul!" e lo segue guidando l'impianto di scarico della sua Honda rotta su per il culo dei due meccanici di merda che hanno deliberatamente distrutto la sua auto invece di ripararla - mi faccio sempre una bella risata. Qualcosa che ho fatto ogni volta che ho visto The Mask sin dalla sua prima al cinema nel 1994. Certo, ci sono parti degli effetti al computer in questo film di 31 anni fa che non reggono del tutto oggi, ma Carrey è divertente in tutto e per tutto e gran parte dei suoi dialoghi improvvisati nei panni del supereroe Mask sono incredibilmente buoni.

(2) Ace Ventura: Pet Detective

Lo ricordo come ieri, quando The Galloping Detective è uscito come una bomba e come il comico - che molto prima della prima del cinema fosse stato contato - è passato dal nulla al più grande del mondo, da un giorno all'altro. Perché c'è così tanto in questo film stranamente selvaggio che non dovrebbe funzionare, che non funziona sulla carta - ma quando Carrey ha iniziato a volare in giro urlando durante le riprese - il regista (per sua stessa ammissione) lo ha lasciato versare, il che ovviamente, in retrospettiva, è stata la scelta giusta. Quando Ace si gira all'interno dell'ufficio del capo e "gli parla con il culo", sto ancora ridendo così forte che riecheggia in tutta la casa.

IL PIÙ DIVERTENTE DI CARREY:

(1) Stupido e più scemo

Quando Lloyd urla come un modem rotto nel tentativo di ricreare il suono più inquietante del mondo o quando ruggisce "Sai, Lloyd, proprio quando penso che non potresti essere affatto stupido, vai a fare qualcosa del genere... e riscattati totalmente!", rido tanto oggi quanto nel 1994. Questo è stato, ovviamente, un anno senza precedenti per Jim Carrey, che con Scemo e più scemo si è affermato come il più grande comico cinematografico del mondo.