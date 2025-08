I film più divertenti di Will Ferrell

HQ

(5) Lame di Gloria

Sulla scia di Napoleon Dynamite, Jon Heder era caldo quasi quanto lo stesso Ferrell, rendendo questo film tanto atteso quanto divertente. La storia dei due pattinatori e delle loro lotte sia dentro che fuori dal ghiaccio è divertente e di successo oggi come lo era 18 lunghi anni fa.

(4) Vecchia scuola

Nel 2003 Will non era un protagonista e non aveva ancora sfondato come avrebbe fatto con Elf in particolare, il che significava che doveva accontentarsi di un ruolo di supporto nella gemma umoristica dimenticata di Una notte da leoni/Joker Todd Phillips. Old School continua ad essere molto divertente, Frank the Tank rimane il momento clou del film (anche se non c'è molto), e la scena in cui Stifler presta una pistola tranquillante per sbattersi sul collo è per sempre incredibile.

(3) Gli altri ragazzi

La scena in cui il personaggio di Will Ferrell, Allen Gamble, dice alla bellissima moglie (interpretata da Eva Mendes) di togliersi dalla sua vista perché indossa un brutto vestito vecchio, dopo di che il suo partner Terry (Wahlberg) non capisce davvero nulla, rimane una delle più divertenti mai catturate su pellicola. Adam McKay ha fatto un sacco di film molto divertenti e questo è chiaramente uno dei migliori. "Mira ai cespugli!"

(2) Anchorman

Quando Ron Burgundy, dopo una goffa e dolorosa rottura con la fidanzata Veronica Corningstone (Christine Applegate), le dice dopo un telegiornale che ha intenzione di schiaffeggiarla nel basso ventre, proprio nel grembo materno, rido così forte che urlo. E lo hanno fatto da quando questa meravigliosa commedia è uscita per la prima volta (2004). Anchorman, ovviamente, presenta Ferrell e McKay al top della forma e direi che l'ho visto almeno 15 volte ormai.

IL PIÙ DIVERTENTE DI FERRELL:

(1) Fratellastri

Adam McKay e Will Ferrell hanno (come ho detto) ritagliato insieme un po' di quelli che considero i lungometraggi più divertenti mai realizzati, e quello che suscita più risate, e soprattutto le risate più grandi, è chiaramente Step Brothers, che è così assurdo e stravagante che la sola idea mi fa sorridere. La scena in cui i fratellastri sono in cerca di lavoro e pronunciano male il nome della reclutatrice Pam, a turno, è una delle cose più divertenti che conosco, per non parlare di quella in cui discutono sulla vestizione delle pepite.