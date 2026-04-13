I fratelli Duffer tornano al soprannaturale, ma puntano a un nuovo pubblico, con The Boroughs

Stranger Things non è stato dimenticato, soprattutto considerando che uno spin-off animato chiamato Stranger Things: Tales of '85 è previsto per la prima tra pochi giorni, con il ritorno della banda originale di ragazzi in un nuovo mistero a Hawkins. Tuttavia, ciò che Netflix non può permettersi di lasciar sfuggire è la sua formula per il successo, ed è proprio questo che vogliono replicare con The Boroughs, anche se rivolgendosi a un pubblico più adulto.

The Boroughs, sempre con i fratelli Duffer come produttori esecutivi, segue un gruppo di anziani e pensionati (un cast stellare guidato da Geena Davis, Alfred Molina, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters e Denis O'Hare) mentre una città di pensionati chiamata The Boroughs diventa l'epicentro di qualcosa di inspiegabile, e solo un gruppo di anziani può risolverlo.

Probabilmente hai già notato un modello, ma se ti interessa, dai un'occhiata al trailer di The Boroughs qui sotto. La serie debutta su Netflix il 21 maggio 2026.