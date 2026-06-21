I fratelli Russo hanno quasi ucciso Iron Man in Avengers: Infinity War

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Enormi spoiler su Avengers: Endgame se non l'avete ancora visto, ma probabilmente sapete di cosa parleremo anche se non vi siete stipati in sala alle 8 del mattino del primo giorno di proiezioni. Iron Man, o almeno l'Iron Man interpretato da Robert Downey Jr., si sacrifica per affrontare Thanos una volta per tutte alla fine della battaglia finale.

Secondo un'intervista con i Russo e lo stesso RDJ, però, la fine di Iron Man avrebbe potuto arrivare molto prima. Parlando con CBR, Joe Russo ha spiegato che quando si realizzano questi grandi blockbuster dell'MCU, spesso si lanciano idee e si vedono cosa ci riesce.

"Il mio è solo 'non uccidermi'," scherzò RDJ. Russo ha aggiunto che c'è stato un momento durante la realizzazione di Infinity War in cui ha pensato che uccidere Iron Man potesse essere un grande colpo di scena. "C'è stato un momento in cui abbiamo pensato: 'Non se lo aspettano. Questo potrebbe essere il posto migliore per farlo.' Ma poi dovremmo capire come potrebbe ancora partecipare al prossimo film. E poi abbiamo detto, 'Fanculo, facciamolo nel prossimo film'," ha detto.

La decisione di finire Iron Man alla fine di Endgame mi è sembrata quella giusta, e ha dato a RDJ un degno addio invece di far sembrare la morte del suo personaggio un colpo basso. Robert Downey Jr. tornerà in quest'anno in Avengers: Doomsday, interpretando il principale antagonista Dottor Destino.