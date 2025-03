I fratelli Tate tornano in Romania per comparire in tribunale I fratelli cercano di riabilitare i loro nomi durante le indagini in corso.

Andrew e suo fratello stanno affrontando accuse che vanno dal traffico di esseri umani alla violenza sessuale. Nonostante la gravità di queste accuse, i fratelli Tate sostengono la loro innocenza, affermando di essere stati ingiustamente presi di mira. Parlando fuori dalla loro residenza a Bucarest, Andrew ha dichiarato che il loro ritorno è stato motivato da un forte desiderio di riabilitare i loro nomi e ripristinare la loro reputazione, sottolineando che gli uomini innocenti non scappano da nulla. Precedentemente detenuti in Romania, sono attualmente sotto controllo giudiziario in quanto devono affrontare una complessa battaglia legale. Le accuse fanno parte di un'indagine più ampia sulle loro azioni, che ha suscitato una significativa attenzione da parte dei media. Andrew Tate e Tristan Tate // Shutterstock