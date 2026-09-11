I Free Play Days di questo fine settimana sono da immortali, con sei giochi disponibili

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In generale, tendiamo a riportare le offerte dei Free Play Days per Xbox solo quando offre agli utenti una selezione davvero ampia e ammirevole. Questo vale sicuramente per l'array di questo weekend, dato che sei giochi sono disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Essential, Premium e Ultimate per sfruttarli integralmente fino a lunedì mattina.

Per quanto riguarda le partite in programma questo weekend, con l'inizio della stagione NFL, il nuovissimo Madden NFL 27 è tra i selezionati, che arriva in un momento perfetto come F1 25 e il suo Season Pack 2026, allineato con il Gran Premio di Madrid nei prossimi giorni.

Oltre a questo, gli abbonati possono approfittare di Surviving Mars, Dustborn, CarX Drift Racing Online e anche del gioco più famoso tra tutti, Borderlands 4. Sì, puoi buttarti a capofitto nell'ultimo looter-shooter di Gearbox per viaggiare sul pianeta Kairos e affrontare il Timekeeper e i suoi generali.

Come accade per tutti i giochi Play Days, la maggior parte di questi titoli è ora disponibile, con Borderlands 4 a metà prezzo, Dustborn all'85%, CarX Drift Racing Online circa al 60% e F1 25 a circa un terzo del prezzo.

Giocherai a qualcuno di questi giochi o anche solo prenderai una copia scontata per il futuro?