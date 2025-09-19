I frigoriferi intelligenti Samsung inizieranno a mostrare annunci sugli schermi inattivi

HQ

"Proprio come l'episodio di Black Mirror", commenta una persona dopo aver letto la notizia. Samsung ha confermato che alcuni frigoriferi Family Hub mostreranno presto annunci pubblicitari sui display delle loro porte quando sono inattivi. Il programma pilota, attualmente in fase di implementazione negli Stati Uniti, mira a offrire promozioni curate preservando esperienze senza pubblicità su determinati temi come Arte e Galleria. Gli annunci possono essere ignorati singolarmente, assicurandosi che non si ripetano durante la campagna, e il design può adattarsi in base alle opzioni di personalizzazione. Sebbene gli utenti possano evitare gli annunci disconnettendosi da Internet, ciò disabiliterebbe anche diverse funzioni intelligenti. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!