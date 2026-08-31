I fumetti Incursions esploreranno le "battaglie inespresse" di prima del collasso multiversale di Secret Wars

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Marvel Studios sembra essersi reso conto che l'Universo Cinematografico Marvel è diventato un po' confuso e difficile da seguire a causa del suo approccio multiversale di recente, ma sta anche chiaramente cercando di mettere sotto controllo la situazione prendendo ispirazione dai fumetti di circa dieci anni fa.

Quando anche il mondo dei fumetti è diventato piuttosto opprimente, la Marvel ha efficacemente ritagliato le linee temporali e messo tutto in ordine con l'immensa storia nota come Secret Wars. Questo ha praticamente visto l'intero multiverso crollare, Doctor Doom approfittare e creare un mondo a sua immagine, tutto questo prima che Mr. Fantastic e alcuni altri eroi superassero il Dio Imperatore Doom e ricostruissero l'universo come avrebbe dovuto fare, fondendo i complicati fili sciolti lungo il percorso in un insieme più coeso.

Ancora una volta, Secret Wars è stato un evento enorme e c'è stata molta narrazione necessaria per creare le basi su cui costruire la storia, ma non tutte le storie sono state trattate prima che il multiverso venisse distrutto.

Marvel ora sta cercando di raccontare alcune di queste storie perdute, dato che è stato annunciato una serie di fumetti one-shot come parte della raccolta Incursions. Ogni storia esplorerà le "battaglie non raccontate degli ultimi giorni del Multiverso Marvel" e, per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci, sono attualmente in programma cinque fumetti, come potete vedere qui sotto.

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X-Men: Incursions #1 di Alex Paknadel e Jim Towe



Spider-Man: Incursions #1 di Christos Gage



Fantastic Four: Incursions #1 di Ethan S. Parker, Griffin Sheridan e Paco Medina



X-Men '92: Incursions #1 di Chris Yost e Craig Kyle



Avengers: Incursions #1 di Al Ewing e Fran Mariscal Mancilla



Non ci viene ancora detto la sinossi della trama di ciascuna delle varie storie, solo che X-Men: Incursions metterà a confronto i personaggi di House of M e Days of Future Past tra loro. Una sinossi di questa storia in particolare è disponibile qui sotto.

"In X-Men: Incursions #1, assistete a cosa succede quando l'universo della Casa di M, ascendente a mutanti, si interseca con quello dei Giorni del Futuro Passato! In otto ore, solo uno potrà sopravvivere, altrimenti entrambi si scontraranno e verranno completamente annientati! Questa scelta devastante è nelle mani di Kate Pryde!"

La storia di X-Men: Incursions arriverà il 18 novembre e puoi vedere la copertina, disegnata da Gleb Melnikov, qui sotto. Forse questi potrebbero dare uno sguardo su cosa Marvel ha in programma per Avengers: Doomsday e Secret Wars...

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