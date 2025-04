I funzionari di Trump potrebbero essere accusati di reati penali per le deportazioni provocatorie

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Un giudice degli Stati Uniti ha agitato le acque legali affermando che i funzionari dell'amministrazione Trump potrebbero essere perseguiti per oltraggio penale dopo aver espulso migranti venezuelani in chiara violazione di un ordine del tribunale federale.

Il giudice James Boasberg, in una sentenza dai toni taglienti, ha notato un intenzionale disprezzo della sua decisione di metà marzo che ha temporaneamente bloccato le rimozioni ai sensi dell'Alien Enemies Act. Nonostante la sua direttiva, due voli che trasportavano presunti membri di bande venezuelane hanno proseguito verso El Salvador.

All'amministrazione è stata concessa la possibilità di porre rimedio alla situazione, forse facilitando le sfide legali per i deportati, anche se non necessariamente richiedendo il loro ritorno. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.