I funzionari ucraini boicotteranno i Giochi Paralimpici Invernali a causa della partecipazione degli atleti russi

I Giochi Paralimpici Invernali che si terranno il prossimo mese a Milano-Cortina saranno una delle prime grandi competizioni sportive internazionali che permetteranno agli atleti russi e bielorussi di partecipare sotto le loro bandiere nazionali. Tuttavia, ci sono alcune importanti avvertenze.

Dal 2023, il divieto per entrambi i paesi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina è stato parzialmente revocato, e gli atleti individuali di quei paesi sono stati autorizzati a partecipare con bandiere neutrali, e i loro successi non sarebbero stati conteggiati nei record ufficiali. Alle Paralimpiadi invernali, a partire dal 6 marzo, ci saranno sei atleti russi e quattro bielorussi con inviti bipartiti, il che significa che potranno rappresentare i simboli dei loro paesi, comprese le bandiere, ma non rappresenteranno la federazione internazionale.

Il ministro dello sport ucraino Matvii Bidnyi ha dichiarato mercoledì che i funzionari pubblici ucraini non parteciperanno ai Giochi Paralimpici né ad alcun evento ufficiale, anche se gli atleti ucraini parteciperanno ai Giochi Paralimpici (tramite BBC Sport). "Ringraziamo ogni funzionario del mondo libero che farà lo stesso. Continueremo a combattere!", disse Bidnyi.

La decisione di revocare il divieto è stata presa dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) a settembre e, nonostante gli organi di governo degli sport individuali che compongono i Giochi abbiano rifiutato di revocare il divieto, Russia e Bielorussia hanno ottenuto un ricorso presso la Corte Arbitrale dello Sport, che ha concesso loro questi inviti bipartiti.