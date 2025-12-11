I Game Awards 2025: Ciò che sappiamo - e prevediamo sarà mostrato

HQ

Eccoci di nuovo, gente. Un anno è giunto al termine e Geoff Keighley e compagnia sono pronti con quello che promette di essere uno spettacolo fantastico. Che sia "buono" o meno, ci sono sempre opinioni molto, molto forti, che si tratti del numero di pubblicità, se i vincitori dei premi parlano troppo a lungo o troppo poco, o se il numero e la dimensione delle presentazioni di nuovi giochi e prossimi raggiungono la soglia di qualità prevista.

Abbiamo pensato che sarebbe utile chiarire ciò che sappiamo e cosa pensiamo, così siete pronti per lo show di stasera, che inizia ufficialmente alle 01:00 GMT, con un pre-show più breve che si svolge 30 minuti prima dalle 00:30 GMT.

Quello che sappiamo

Ok, quindi ci sono in realtà diverse rivelazioni che sono già state anticipate o rivelate direttamente, e possiamo presentarle più facilmente qui:

Annuncio pubblicitario:

Quello che pensiamo di sapere

È quasi naturale uscire da ciò che sappiamo con certezza ed entrare nel nebuloso mondo della speculazione. Ma di solito, se uno studio registra un marchio poco prima, o si diffondono voci nei giorni precedenti, qualcosa succede durante i Game Awards.

Ecco perché abbiamo una piccola sezione qui sotto dove puoi tenere traccia di ciò che è successo prima dello show, così sai cosa sta succedendo basandoti su prove concrete.

Annuncio pubblicitario:

Da qui in poi diventa subito più confuso e possiamo iniziare a parlare di quali studi "dovrebbero" essere pronti a rivelare qualcosa di nuovo. Square Enix potrebbe facilmente rivelare Final Fantasy VII Parte III, o addirittura dire qualcosa di più su Kingdom Hearts 4. Anche Xbox dovrebbe riempire, ma è difficile dire quali giochi saranno protagonisti, con candidati forti come Forza Horizon 6 e Fable. Sony Santa Monica lavora da tempo a un progetto con Cory Barlog alla guida, e Nintendo ha sempre una o due sorprese nella manica.

Oltre a Requiem, Capcom ha una serie ricca di Pragmata, nuovi remake di Resident Evil e Onimusha: Way of the Sword, e Ubisoft potrebbe facilmente usare il palco per mostrarci di più da Beyond Good & Evil 3.

Ma tutto questo è altamente speculativo, e preferiremmo sentirvi da voi. Cosa speri di vedere? Cosa pensi sia molto probabile che accada? E cosa è completamente fuori discussione?