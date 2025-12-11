I Game Awards 2025: Ciò che sappiamo - e prevediamo sarà mostrato
Sono già arrivate molte conferme e ci sono voci che puntano in direzioni specifiche.
Eccoci di nuovo, gente. Un anno è giunto al termine e Geoff Keighley e compagnia sono pronti con quello che promette di essere uno spettacolo fantastico. Che sia "buono" o meno, ci sono sempre opinioni molto, molto forti, che si tratti del numero di pubblicità, se i vincitori dei premi parlano troppo a lungo o troppo poco, o se il numero e la dimensione delle presentazioni di nuovi giochi e prossimi raggiungono la soglia di qualità prevista.
Abbiamo pensato che sarebbe utile chiarire ciò che sappiamo e cosa pensiamo, così siete pronti per lo show di stasera, che inizia ufficialmente alle 01:00 GMT, con un pre-show più breve che si svolge 30 minuti prima dalle 00:30 GMT.
Quello che sappiamo
Ok, quindi ci sono in realtà diverse rivelazioni che sono già state anticipate o rivelate direttamente, e possiamo presentarle più facilmente qui:
- Jonathan Blow, creatore di Braid e The Witness, presenta il suo nuovo gioco
- Saros riceve ufficialmente un trailer di gameplay - ma ha già una data di uscita
- Si prevede che il teaser di Geoff Keighley sia collegato alla serie Divinity di Larian - ma nulla di concreto oltre alla conferma che apparentemente non sarà "Original Sin 3"
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight avrà un nuovo trailer e si prevede anche che annunci una data di uscita
- SEGA sta fortemente suggerendo che abbia qualcosa in programma ai Game Awards, ma non sappiamo cosa.
- Phantom Blade Zero riceve la data di uscita durante lo show
- Verrà svelato un nuovo gioco di Total War (previsto per essere legato a Star Wars)
- Exodus riceve un nuovo trailer di gameplay (e forse una data di uscita?)
- Un nuovo gioco di Tomb Raider sarà ufficialmente svelato durante lo show.
Quello che pensiamo di sapere
È quasi naturale uscire da ciò che sappiamo con certezza ed entrare nel nebuloso mondo della speculazione. Ma di solito, se uno studio registra un marchio poco prima, o si diffondono voci nei giorni precedenti, qualcosa succede durante i Game Awards.
Ecco perché abbiamo una piccola sezione qui sotto dove puoi tenere traccia di ciò che è successo prima dello show, così sai cosa sta succedendo basandoti su prove concrete.
- Remedy registra un nuovo marchio proprio prima dello show in "Control Resonant" - potrebbe essere questo il nome del sequel?
- Resident Evil Requiem riceve nuove illustrazioni che confermano la presenza di Leon poco prima dello show - probabilmente non è una coincidenza.
- Ubisoft ha recentemente registrato il marchio per il prossimo remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, che è ancora previsto per uscire prima del 31 marzo - quindi forse è una scommessa sicura?
- Insider afferma che presto vedremo qualcosa legato a Star Wars, e più specificamente si riferisce a "Old Republic" - presumiamo che questo teaser sia specifico dei Game Awards, ma non sappiamo a quale gioco si stia riferendo. Potrebbe essere il gioco Total War, o qualcos'altro del tutto.
Da qui in poi diventa subito più confuso e possiamo iniziare a parlare di quali studi "dovrebbero" essere pronti a rivelare qualcosa di nuovo. Square Enix potrebbe facilmente rivelare Final Fantasy VII Parte III, o addirittura dire qualcosa di più su Kingdom Hearts 4. Anche Xbox dovrebbe riempire, ma è difficile dire quali giochi saranno protagonisti, con candidati forti come Forza Horizon 6 e Fable. Sony Santa Monica lavora da tempo a un progetto con Cory Barlog alla guida, e Nintendo ha sempre una o due sorprese nella manica.
Oltre a Requiem, Capcom ha una serie ricca di Pragmata, nuovi remake di Resident Evil e Onimusha: Way of the Sword, e Ubisoft potrebbe facilmente usare il palco per mostrarci di più da Beyond Good & Evil 3.
Ma tutto questo è altamente speculativo, e preferiremmo sentirvi da voi. Cosa speri di vedere? Cosa pensi sia molto probabile che accada? E cosa è completamente fuori discussione?