I Game Awards torneranno ufficialmente a dicembre

HQ

Dato che l'E3 è fuori gioco da molti anni, i più grandi avvenimenti videoludici di quest'anno sono principalmente eventi prodotti da Geoff Keighley. Oltre al suo Summer Game Fest a giugno e all'Opening Night Live prima della Gamescom in agosto, abbiamo anche i Game Awards a dicembre come una sorta di gloria culminante.

Sono passati quasi due mesi dall'inizio dei Game Awards 2025 che ha offerto il primo trailer del film Street Fighter, l'annuncio del prossimo gioco di ruolo di Larian Studios Divinity, la doppia apparizione di Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst, una nuova avventura di Mega Man chiamata Mega Man Dual Override, e molto altro, molto di più.

Ora Keighley conferma tramite Threads che quest'anno ci sarà di nuovo un The Game Awards, il che forse non sorprende considerando che nel 2025 ha stabilito un nuovo record di spettatori. Si terrà il 10 dicembre (probabilmente l'11 dicembre in Europa), e se vuoi comprare i biglietti, si terrà di nuovo al Peacock Theater di Los Angeles.

In altre parole, segnate il calendario e ricordatevi di prendervi il giorno libero se volete guardare l'evento in diretta, perché per noi europei verrà letteralmente trasmesso nel cuore della notte. Come al solito, riferiremo tutto ciò che accade, se preferisci leggerlo la mattina.